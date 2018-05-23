Суд Латвии оправдал россиян по делу о проникновении на военную базу

Рижский окружной суд в среду оправдал защитника русских школ Владимира Линдермана и граждан России Андрея Попко и Александра Куркина, обвиняемых в проникновении на Адажскую военную базу, сообщает BNS.

Прокурор Зане Паваре заявила, что решит вопрос об обжаловании приговора после ознакомления с его полным текстом, передает «Интерфакс». Текст решения обнародуют 7 июня, после чего приговор в течение десяти дней можно будет обжаловать в кассационном порядке в Верховном суде.

В августе 2017 года суд в Латвии приговорил Куркина и Попко по делу об инциденте на базе в Адажи к трем месяцам и 27 дням лишения свободы, им запретили въезд в Латвию на несколько лет. Срок заключения они отбыли.

В октябре 2015 года суд Видземского предместья Риги освободил из-под ареста двух задержанных по подозрению в проникновении на Адажскую военную базу Попко и Куркина.

Ранее полиция безопасности Латвии возбудила дело в отношении двух россиян в связи с проникновением на Адажскую военную базу 10 июня. Позже суд Видземского предместья Риги выдал санкцию на их арест. Они подозревались в шпионаже и попытке совершения терактов.