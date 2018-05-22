Названа неожиданная польза яиц для здоровья

Потребляющие одно яйцо в день люди значительно снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто не употребляет этот продукт, следует из исследования, проведенного в Китае; его результаты опубликованы в журнале Heart.

Яйца – важный источник диетического холестерина, они также содержат высококачественный белок, витамины и биологически активные компоненты, в том числе фосфолипиды и каротиноиды, сообщается на сайте Medical Press.

Предыдущие исследования, которые изучали связь между употреблением яиц и воздействием на здоровье, были непоследовательными, отмечает издание, и не обнаружили положительного влияния этого продукта на предотвращение ишемических болезней сердца или инсульта.

Однако команда исследователей из Китая и Великобритании, использовав данные долговременного исследования China Kadoorie Biobank (CKB), изучила данные 416 тыс. добровольцев, которые не страдали от рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Они сообщали о частоте употребления яиц. За их состоянием здоровья следили в период между 2004-2008 годами.

13,1% участников исследования ежедневно употребляли яйца в пищу, 9,1% не употребляли вообще или очень редко употребляли.

Анализ результатов показал, что по сравнению с людьми, не потребляющими яйца, у людей, ежедневно потребляющих этот продукт, снижался риск сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Так, те, кто ежедневно потреблял яйца, имели на 26% более низкий риск геморрагического инсульта, вероятность преждевременной смерти – на 18%.