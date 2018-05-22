В Москве загорелась гостиница «Измайлово»

Во вторник начался пожар в столичной гостинице «Измайлово» в Москве, из здания выведены около 200 человек.

«Горит корпус «Альфа» гостиницы «Измайлово». Пожару присвоен второй ранг сложности из пяти возможных», – сказал источник в экстренных службах города, передает ТАСС.

ГУ МЧС по Москве на своем сайте сообщило, что сообщение о пожаре по адресу Измайловское шоссе, 71 поступило в 17.15.

«Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли к месту происшествия. По прибытию сообщили, что с этажа наблюдается дым. В 17.21 был объявлен ранг пожара №2», – указано в сообщении ведомства.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания были выведены порядка 200 человек, отметили в МЧС. Сведений о пострадавших не поступало.