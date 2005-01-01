Опубликовано видео спасения бегемотами антилопы из пасти крокодила

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НОВОСТЬ ЧАСА:В Дебальцево взорвался пассажирский автобус
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Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Озвучены аргументы «за» и «против» обмена Вышинского на Сенцова
В России зазвучали последние отголоски «парада суверенитетов» 90-х
Названы четыре причины резкого обострения в Донбассе
В нападении боевиков на храм в Грозном увидели иностранный след
Все умрут, а Скрипаль останется
Кот Скрипаля, Нэш Ван Дрейк, невинно убиенный кот бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Самонекролог кота бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, невинно убиенного британскими спецслужбами Нэша Ван Дрейка, свидетеля. Подробности...
Трамп придумал, как обрушить «Северный поток – 2»
Дмитрий Родионов, политолог
Почти месяц спустя выясняются «пикантные» подробности беседы канцлера Германии Ангелы Меркель с американским президентом Дональдом Трампом. Кому как, а мне эта новость показалась весьма примечательной. Подробности...
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Снижение интереса Запада к Украине происходит не просто так
Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
Есть событие, которое способно кардинальным образом переломить отношение Запада к Украине. Это президентские выборы. Они чреваты последствиями, которые, в отличие от 2004 и 2014 годов, не будут умещаться в стандартную схему. Подробности...
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Путин открыл Крымский мост
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Выборы президента России онлайн
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ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018
ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенирПодробности...
Принц Гарри и Меган Маркл обвенчались
Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодыхПодробности...
Путин открыл Крымский мост
Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минутПодробности...
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