Опубликовано видео спасения бегемотами антилопы из пасти крокодила

В сети появилось видео из парка в ЮАР, на котором гиппопотамы отбили у крокодилов антилопу гну.

Инцидент произошел в национальном парке имени Крюгера, возле Крокодилового моста, говорится в описании видео, опубликованном на YouTube-канале Kruger Sightings.

Ничего не подозревающие антилопы гну подошли к озеру на водопой, и большой крокодил атаковал одну из них. К нему на помощь пришел другой хищник, и вместе они потащили антилопу на глубину. Однако группа гиппопотамов, располагавшихся рядом, не дала крокодилам утопить жертву.

Бегемоты отгоняли крокодилов до тех пор, пока антилопа не смогла, хоть и с трудом, но выбраться на берег. Гну сильно хромала, ее задние конечности оказались повреждены, поэтому трудно сказать, выживет ли спасенное бегемотами животное.

В 2017 году в парке имени Крюгера очевидцы засняли похожий инцидент. Тогда двое бегемотов отбили у крокодила антилопу, и жертва нападения смогла выбраться из воды.