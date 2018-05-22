Совет ЕС начал рассмотрение вопроса о продлении санкций по Крыму

Рабочая группа Совета ЕС изучает проект документа о продлении санкций Евросоюза по Крыму.

Крымские санкции ЕС действуют до 23 июня 2018 года. Документ носит название «Предложение верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Совету о принятии решения по внесению изменений в решение 2014 года, касающееся ограничительных мер в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя», передает РИА «Новости».

Представитель ЕС сообщил, что решение о продлении или внесении любых поправок в санкции должно быть принято до 23 июня. В прошлом году санкции продлили 19 июня.

По его словам, Евросоюз «по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания» Крыма российским.

Напомним, Россия в ответ продлевает ответные меры против ЕС.