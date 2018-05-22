Раскрыта тайна ошибок в твитах Трампа

Источники американского СМИ сообщили, что сотрудники президента США Дональда Трампа специально пишут в Twitter от его лица с ошибками. Таким образом они копируют стиль изложения президента.

Об имитации сотрудниками авторского стиля Трампа рассказали газете The Boston Globe два информированных человека, которые предпочли остаться неизвестными.

Как сообщает газета, иногда твиты пишет сам президент, а иногда – сотрудники Белого дома. Если требуется осветить определенную тему, Трампу присылают несколько твитов на выбор. Глава государства выбирает один из предложенных вариантов, иногда дополняя его собственными формулировками.

Чтобы сохранить стиль президента, составители твитов вставляют большое количество восклицательных знаков, используют в начале некоторых слов заглавные буквы вместо строчных, периодически пренебрегают запятыми, а также позволяют себе другие вольности, ориентируясь на привычное составление сообщений лидером страны. Отличить твиты самого Трампа от тех, что были составлены его сотрудниками, становится все сложнее даже знающим людям.

Несмотря на то, что спичрайтеры стараются сделать речь президента США более грамотной и правильной, команда Трампа активно использует любимый канал для общения президента с народом. Сотрудники Белого дома считают, что подобный способ изложения мыслей делает главу государства ближе к людям. А некоторые авторы твитов даже получают удовольствие от критики со стороны шокированной стилем Трампа элиты.

На запрос газеты о комментариях глава департамента социальных сетей и хранитель учетной записи Трампа Дэн Скавино никак не отреагировал. Пресс-секретарь Белого дома также отказался комментировать ситуацию.

Напомним, что неоднозначные заявления Трампа в Twitter вызывают вопросы у многих читателей. Политические противники американского президента призывали лишить его возможности писать твиты. Например, осенью, по утверждению англоязычной прессы, ретвит американского президента поссорил Трампа с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.