Определился лидер в рейтинге доверия граждан по защите их прав и свобод

Прокуратура стала лидером рейтинга доверия россиян к правоохранительным и судебным органам, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 48% опрошенных готовы обратиться в прокуратуру в случае нарушения их прав, две трети представителей бизнеса (67%) подали бы заявление туда же, передает РИА «Новости».

Вторую строчку в рейтинге доверия заняло МВД (21%), среди предпринимателей – суды (53%).

Наиболее известными руководителями правоохранительных органов и органов судебной власти, стали генеральный прокурор Юрий Чайка (28% респондентов и 55% предпринимателей) и глава МВД Владимир Колокольцев (28% и 53% соответственно).

Опрос показал, что граждане обращаются в прокуратуру при отказе в лечении и при неисполнении чиновниками своей работы (по 43%), а также при нарушениях трудовых прав и нарушениях в сфере ЖКХ (по 42%).

Бизнесмены рассказали социологам, что обратились бы за помощью в прокуратуру в случае незаконных действий государственных органов (59%) и при нарушениях со стороны следственных органов (67%).

Опрос был проведен 5-6 мая 2018 года по телефону среди 2 тыс. человек. Погрешность не превышает 2,2%. Объем выборки среди предпринимателей – 500 человек.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, считают ли Россию великой державой.