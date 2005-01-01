Опрос ВЦИОМ показал, считают ли Россию великой державой

Почти половина опрошенных россиян (49%) считают свою страну великой державой, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Уверенность в великодержавном статусе России сохраняется у половины наших сограждан (49%) – с 2017 года эта доля несколько снизилась (57%). Более трети россиян уверены, что наша страна войдет в число ведущих государств мира в ближайшие 15-20 лет, не согласны с этим только 11%», – передает ТАСС результаты опроса ВЦИОМ.

По данным опроса, 26% респондентов заявили, что сильной Россию в глазах остального мира делают боеспособная и хорошо вооруженная армия, 22% назвали силу воли и дух народа (22%), а 17% «хорошего и сильного президента».

Главными успехами страны за последние 10-15 лет 18% назвали развитие Вооруженных сил России. В топ-3 народного рейтинга достижений также входит возвращение Крыма в состав России (12%) и проведение Олимпиады-2014 в Сочи (8%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 24-25 апреля. Объем выборки – 2 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.