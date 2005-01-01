СБУ узнала о попытках России дестабилизировать обстановку в Бердянске из-за судна «Норд»

Генпрокуратура Украины и СБУ должны отреагировать на распространяемую в соцсетях информацию о митинге рыбаков в Бердянске с требованием освободить крымский сейнер «Норд», заявила депутат Рады и глава подкомитета парламента по вопросам безопасности государственных информсистем Ирина Фриз.

По ее словам, акция «имеет признаки влияния спецслужб России» и не поможет украинским рыбакам снова выходить в Азовское море для рыболовства, передает «Крым Информ».

Так, в Бердянске якобы «рассылают сообщения с призывами к рыбакам выйти 25 мая к зданию горадминистрации», чтобы потребовать освобождение «задержанного в Азовском море российского судна «Норд».

«Прошу СБУ и Генеральную прокуратуру Украины проверить информацию о рассылке сообщений и подготовку такой массовой акции, которая имеет признаки влияния спецслужб России, и применить компетентные меры», – заявила Фриз.

Она добавила, что акция дестабилизирует обстановку в Бердянске, а сам митинг станет «проявлением коллаборационизма и помощью иностранному государству».

Напомним, судно «Норд» было задержано украинскими пограничниками в марте.

В апреле стало известно, что члены экипажа были допрошены в херсонском управлении СБУ по делу капитана Владимира Горбенко.

Позже суд запретил капитану «Норда» выезжать в Крым. Кроме того, его не отпустили на похороны брата.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о деле капитана Горбенко.