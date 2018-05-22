«Яндекс» и Сбербанк определились с главой проекта по развитию трансграничной торговли

Совместный проект «Яндекса» и Сбербанка по развитию трансграничной торговли возглавит директор логистической «дочки» Alibaba Group в России и СНГ Алекс Васильев.

Как пишет «Коммерсант», Васильев с июня возглавит совместный проект «Яндекса» и Сбербанка по развитию трансграничной торговой платформы и будет готовить к запуску торговую площадку с товарами из Китая и других стран Азии.

«Алекс Васильев действительно присоединится к нашей команде», – заявил представитель «Яндекс.Маркета», отказавшись уточнять планы по развитию проекта.

По данным издания, совместная компания «Яндекса» и Сбербанка в июне намерена начать тестирование маркетплейса с китайскими товарами.

Алекс Васильев имеет большой опыт работы с Китаем. До Cainiao, он был гендиректором по сервисам и логистике JD.ru, представительства китайской JD.com, затем работал вице-президентом китайской LeEco в России и Восточной Европе.

Напомним, 27 апреля сообщалось о закрытии сделки по созданию Сбербанком и «Яндексом» совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета», которое займется формированием розничной онлайн-площадки.