Мадуро пообещал строить многополярный мир вместе с Путиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российского лидера Владимира Путина за признание итогов выборов главы государства в Боливарианской республике, пообещав продолжить совместную работу по строительству многополярного мира.

«Я благодарю президента Владимира Путина за признание нашего триумфа. Мы продолжим совместную работу по строительству многополярного мира», – написал Мадуро в своем Twitter, отметив, что Россию с Венесуэлой объединяют «крепкие связи сотрудничества».

Накануне российский лидер поздравил Мадуро с переизбранием на пост президента Венесуэлы.

В то же время США объявили состоявшиеся в Венесуэле выборы «нелегитимными». Более того, госсекретарь США Майк Помпео пообещал помочь «восстановить демократию» в Боливарианской республике, после чего Дональд Трамп подписал указ о новых экономических санкциях против Каракаса.