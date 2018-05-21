Путин поздравил Мадуро с переизбранием

Президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с его переизбрания на пост главы Боливарианской Республики Венесуэла, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин выразил уверенность, что деятельность Николаса Мадуро во главе государства будет и впредь способствовать развитию отношений стратегического партнерства, существующих между странами», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Также Путин «подтвердил готовность к продолжению совместной работы России и Венесуэлы по двусторонней и международной повестке дня».

Глава российского государства пожелал Мадуро крепкого здоровья и успехов в решении социально-экономических задач, стоящих перед Венесуэлой, а также в продвижении национального диалога в интересах всего венесуэльского народа.

Напомним, действующий президент страны Николас Мадуро переизбран на период 2019–2025 годов.

В понедельник Мадуро обвинил своего соперника на президентских выборах Энри Фалькона, который отказался признавать результаты голосования, в неуважении к народу страны.