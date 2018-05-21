Бекхэм и Элтон Джон поцеловались на свадьбе принца Гарри

В Сети появилось видео поцелуя бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма с музыкантом Элтоном Джоном, которые встретились на свадьбе принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл.

Видеозапись была опубликована в Twitter Chris Bradley.

В Сети обратили внимание, что после поцелуя с Бекхэмом Элтон Джон начал облизывать губы.

Как сообщалось, известный британский певец сэр Элтон Джон был другом покойной матери принца Гарри принцессы Дианы. Всего в свадьбе принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл приняли участие более 2,6 тыс. человек.

В прошлом году Элтон Джон рассказал о своей попытке полюбить женщину.

Напомним, в 2014 году Элтон Джон официально вступил в брак с Дэвидом Фернишем.