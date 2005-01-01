Назначен и.о. командующего Черноморским флотом

Вице-адмирал Александр Моисеев назначен исполняющим обязанности командующего Черноморским флотом России.

«С 14-го числа я приступил к исполнению обязанностей командующего ЧФ России. Хотел бы поблагодарить за возможность во время празднования Дня великой Победы прикоснуться к истории города Севастополя, Черноморского флота и уже тогда обговорить направления нашего сотрудничества», – сказал Моисеев, передает ТАСС.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заверил Моисеева в готовности решать все вопросы взаимодействия города и флота в рабочем порядке. «Вопросы социального обслуживания, социальной инфраструктуры для военнослужащих для меня являются приоритетными, любые вопросы, где пересекаются интересы города и флота, я подтверждаю готовность в рабочем режиме, ежедневно совместно (их) решать», – отметил глава города.

В Черноморском флоте сообщили, что указ о назначении нового командующего еще не подписан.

Моисеев родился в 1962 году в селе Борское Калининградской области. До ноября 2017 года занимал должность начальника штаба Северного флота, ранее являлся начальником подводных сил СФ. В 2011 году Моисееву присвоили звание Героя России.

Ранее сообщалось, что адмирал Александр Витко вскоре покинет свой пост и уйдет на повышение, а его место займет вице-адмирал Александр Моисеев.