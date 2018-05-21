Сержант ВСУ бросил в жену осколочную гранату

Появились подробности происшествия с участием сержанта ВСУ, бросившего осколочную гранату в односельчан в Иваново-Франковской области; оказалось, что силовик серьезно ранил свою жену.

Один из местных жителей рассказал украинскому изданию «Обозреватель», что мужчина приехал из Луганской области, в селе Лесная Тарновица живет его жена. «А конфликт у них произошел в кафе «Паутина», вроде даже с женой конфликтовал», – рассказал он.

В местном отделении полиции подтвердили, что сержант ВСУ родился в Луганской области и приехал в Иваново-Франковскую область, чтобы навестить супругу. Конфликт у него завязался в местном кафе с двумя другими мужчинами, сообщили в полиции.

«Он швырнул гранату в толпу возле кафе, в результате пострадали девять человек. Среди них и его жена, которая сейчас находится в больнице, пока поговорить с ней мы не можем», – рассказали в отделении полиции, уточнив, что еще один из пострадавших впал в кому.

Украинский военный задержан.

Напомним, ранее в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что в Иваново-Франковской области сержант ВСУ бросил осколочную гранату в мирных жителей.