На Украине сержант бросил гранату в односельчан

В Иваново-Франковской области сержант ВСУ бросил осколочную гранату в мирных жителей, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Инцидент произошел 20 мая в селе Лесная Тарновица. Сержант, находящийся в отпуске, поссорился с односельчанами и бросил в них осколочную гранату, передает РИА «Новости». Девять человек с осколочными ранениями были доставлены в больницу. Подробных данных об их состоянии нет.

Аваков в связи с инцидентом приказал командирам следить за тем, чтобы военные не брали с собой в отпуск оружие и боеприпасы.

«Командиры, гранаты - не сувенир солдату в дорогу!» – написал он в Twitter.

Напомним, 5 апреля на территорию завода «Укроборонпрома» бросили гранату.