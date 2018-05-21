Главу МЧС представили членам коллегии ведомства

Зампред правительства по обороне Юрий Борисов представил нового главу МЧС Евгения Зиничева членам коллегии министерства.

Вице-премьер отметил, что Зиничев приступает к работе на очень ответственном посту. Он выразил уверенность в том, что «дружная команда» МЧС выполнит все задачи, стоящие перед министерством, не подведет Верховного главнокомандующего и сделает все, чтобы в стране было как можно меньше чрезвычайных ситуаций, передает ТАСС.

Борисов также высказал слова благодарности бывшему главе МЧС России Владимиру Пучкову и пожелал ему успехов на новом посту.

Сам Зиничев подчеркнул, что стоящие перед МЧС задачи остаются прежними. «Помните о той ответственности, которую мы несем перед гражданами нашей страны», – призвал он.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил Зиничева на пост главы МЧС. Путин одобрил представленные ему кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

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