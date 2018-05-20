Россиян призвали не ходить по центру Стамбула из-за шествия черкесов

Вечером в понедельник россиянам рекомендуется обходить стороной центральный проспект Стамбула Истикляль и прилегающие к нему районы, где запланировано шествие черкесской диаспоры Турции, сообщили в ситуационно-кризисном центре МИД России.

«На вечер 21 мая организацией черкесской диаспоры Турции ЧеркесФед в центральной части Стамбула на проспекте Истикляль запланировано проведение антироссийской демонстрации», – сообщается в Twitter ДСКЦ МИД.

Ведомство рекомендует избегать посещения проспекта и районов, прилегающих к нему, в этот день.