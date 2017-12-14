На Украине признали неизбежность строительства «Северного потока – 2»

У Киева все меньше шансов выстоять в противостоянии проекту газопровода «Северный поток – 2», заявил бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Он пояснил, что Европе «необходим [энергетический] баланс» в связи с сокращением Великобританией добычи газа в Северном море, а также отказом Германии и Бельгии от атомной энергетики, передает РИА «Новости».

Причем, по словам Ставицкого, после ввода в эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2» доходы Киева сократятся как минимум вдвое.

Напомним, Газпром объявил о завершении строительства морской части первой нитки «Турецкого потока». А двумя днями ранее компания-оператор «Северного потока – 2» анонсировала начало работ в Финляндии.

На прошлой неделе Газпром напомнил Киеву, что на переговоры по транзиту осталось мало времени.