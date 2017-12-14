Евросоюз указал народу Армении, что следует сделать в «интересах всех армян»

Внешнеполитическая служба Евросоюза решила поделиться мнением о том, что, по мнению Брюсселя, следует предпринять властям республики и оппозиции «в интересах всех армян».

ЕС призвал все заинтересованные стороны к участию во «всеобъемлющем диалоге для демократического формирования нового правительства в соответствии с конституцией и в интересах всех армян», передает РИА «Новости».

«Крайне важно, чтобы все вовлеченные стороны, включая правоохранительные органы и те, кто осуществляет свое право на свободу собраний и выражения мнений, избегали конфронтации и проявляли сдержанность и ответственность», – говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Накануне лидер протестов в Армении Никол Пашинян заявил, что в случае своего избрания на пост премьера надеется начать переговоры с ЕС по отмене виз. Днем ранее о готовности работать с новым кабмином Армении заявили США.

Между тем, по словам Пашиняна, Россия, США и Евросоюз не вмешиваются в происходящие в республике процессы, протесты являются «внутриармянским делом».