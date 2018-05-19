Бывший соратник Навального рассказал, как новая партия поможет блогеру «шопиться во Франции»

Бывший замглавы московского «штаба» Алексея Навального Виталий Серуканов рассказал, как во время субботнего «недосъезда» блогер учредил новую политическую партию и зачем ему это нужно.

«В Москве, в офисе ФБК, состоялся недосъезд по созданию новой партии», – пишет Серуканов в Facebook в заметке под заголовком «Эта музыка будет вечной». Он отметил, что старую партию «благополучно развалил сам Навальный и его «12 друзей Оушена» из центрального совета».

Серуканов назвался «электоральным юристом», годы проработавшим с Алексеем Навальным и его так называемым Фондом борьбы с коррупцией (ФБК).

«По федеральному закону, [на учредительном съезде партии] должно быть по два представителя из 43 регионов. По моей информации от людей, которые были непосредственно на месте, на самом деле из регионов приехало человек 10, остальных набрали из волонтеров, проживающих в Москве, но с постоянной регистрацией (пропиской) в необходимых регионах», – рассказал Серуканов, отметив, что людей искали в том числе с помощью простых объявлений в социальных сетях. «Привет мощной сетке [соратника Навального Леонида] Волкова по регионам», – добавил он.

По данным Серуканова, на съезде присутствовали 70 человек, «то есть и необходимого кворума не было».

«Уже в разгаре съезда было объявлено, что партию назовут «Россия Будущего». Решение по названию принимал узкий круг и сам Навальный. Вождистские методы в вождистской партии сектантского типа. Ну а зачем обсуждать это с людьми, которые здесь не более чем стадо?» – пишет Серуканов.

По его словам, теперь фонду Навального «нужно быстро подогнать это все на бумаге, а, проще говоря, сфальсифицировать», затем оперативно передать в Министерство юстиции и «обвинить Кремль, что не дают, мол, зарегистрировать «самую лучшую партию».

«Затем последует дежурное обращение в ЕСПЧ, которое принесет 20-30 тыс. евро, «выигранные» у России. На эти «доходы» вполне себе можно летать на выходные шопиться во Францию или Италию, известным персонам из руководства ФБК», – заключил Серуканов.

12 мая сообщалось, что Алексей Навальный отправился в Рим вместо того, чтобы продолжать участие в акциях за интернет.