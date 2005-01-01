В Крыму ответили на планы Порошенко использовать Крымский мост

«Агонии» президента Украины Петра Порошенко по поводу успешного открытия Крымского моста приходит конец, а информационная среда страны явно дает трещины, заявил член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков.

Бобков, комментируя слова Порошенко о том, что Украина будет использовать Крымский мост для связей с Кубанью после возвращения полуострова в состав страны, сказал, что заявления политика похожи на «клоунаду», передает RT.

«Действительно, аргументы у Киева заканчиваются... Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда дает серьезные трещины», – добавил депутат.

Он отметил также, что подобные заявления уже не способны отвлечь украинское население от реальных проблем государства.

«Есть огромное количество экономических сложностей. Еще больше усугубляется расслоение общества. Те вещи, которые сдерживали людей, в виде «шенгена» и еще каких-то виртуальных вещей, уходят... На уровне серьезных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится или, как только он будет построен, даст трещину после проезда первой машины. Порошенко старается продолжить эту линию. Но я уверен, что этой агонии уже приходит конец», – заключил парламентарий.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что «Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его (Крымский мост) для связей с Кубанью, где, (...) живет также большое количество украинцев».

Ранее президент Украины заявлял, что Крымский мост понадобится, когда Россия будет покидать полуостров.