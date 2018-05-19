Стало известно о возрождении «МММ»

В микроблоге умершего в конце марта основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди появились сообщения о возобновлении работы проекта.

«Ну что же... Отдохнули и хватит», – говорится в первой записи в Twitter.

В блоге объявляется о запуске нового «Мавро офиса», в которых можно «обменять старые билеты МММ на новые MVR»; в ближайшее время в регионах будет запущено еще 20 «Мавро офисов».

Напомним, Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта на 63-м году жизни. При этом сообщалось, что похоронят его на деньги участников созданной им в 2011 году второй пирамиды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Сергей Мавроди был человеком, построившим и разрушившим самую известную финансовую пирамиду в российской истории.