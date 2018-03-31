Мавроди похоронили вызывающе скромно

Взгляд
31 марта, суббота  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
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Проблема свалок решается старыми советскими методами

Проблему мусора надо решать экономическими, а не экологическими мерамиФото: Olaf Krüger/Imagebroker/Global Look Press
Яростные протесты жителей Подмосковья заставили власти обратить пристальное внимание на ядовитые свалки отходов. Особенно ярко с Россией контрастируют некоторые страны, где подобные свалки отсутствуют полностью. Как они такого добились и какие рецепты борьбы с мусором были бы эффективны в нашей стране? Подробности...
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Британия незаконно вторглась на территорию России

Британия назвала досмотр российского борта обычной процедуройФото: Maxim Shemetov/Reuters
МИД России счел провокацией досмотр аэрофлотовского самолета в лондонском аэропорту. Российский Минтранс пригрозил зеркальным ответом Великобритании, то есть досмотром британских бортов. Объяснений такого некорректного поведения от Лондона пришлось добиваться почти сутки, но последовавшее все-таки в субботу официальное заявление МИД Британии выглядит крайне неубедительно. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести женская халатность

Генидиректор компании-собственника сгоревшего здания Юлия Богданова чувствует, но не признает свою винуФото: sledcom.ru/Global Look Press
В деле о пожаре в Кемерово появились шестой и седьмой арестованные фигуранты – обе женщины. Одна заявила, что чувствует вину за случившееся, но признавать ее на суде не собирается. Другая после пожара, по версии следствия, пыталась скрыться, улетев в Москву. Именно ее действия могли быть причиной того, что в бывшем здании кондитерской фабрики вообще появился торговый центр. У нее был личный мотив. Подробности...
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Социалистическая революция негров едва не привела к распаду США

Негритянская Новая Африка должна была стать не просто республикой, а социалистической республикойФото: AP/ТАСС
Полвека назад США столкнулись с политическим кризисом, в сравнении с которым даже «перестройка» выглядит не столь впечатляюще. Тогда чернокожие объявили себя отдельной нацией, имеющей право на самоопределение в соответствии с уставом ООН. От США должна была отколоться новая Республика Новой Африки. И откололась бы, если бы не мощь тайных программ ФБР. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Внезапное выздоровление Юлии Скрипаль вновь ставит вопрос о заказчиках отравления

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Слабость доказательной базы особенно заметна в свете последних новостей о беспрецедентном давлении Британии на другие страны. Впрочем, нынешние действия Лондона сами по себе не проясняют реальных мотивов отравления Скрипаля. Подробности...
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Гражданское общество просит от власти простейших вещей

Антон Крылов, журналист
Пытались ли внешние и внутренние враги воспользоваться трагедией в своих целях? Безусловно, пытались. Можно ли было на всю Россию говорить, что в Кемерово на площади собрались «бузотеры», которых «накачали» некие провокаторы? Подробности...
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Не слушайте байки про инвестиционный климат

Андрей Безруков, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО
Наглость американцев в отношениях с нашей страной объясняется тем, что, глядя на наши темпы роста, они видят слабеющую Россию. Между тем России повезло – перед ней открываются по крайней мере два гигантских рынка. Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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          Мавроди похоронили вызывающе скромно

          31 марта 2018, 16:04

          Текст: Дмитрий Зубарев

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          Основателя финансовой пирамиды МММ похоронили в субботу на Троекуровском кладбище Москвы в присутствии всего нескольких человек.

          Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, после похорон на могиле Мавроди остались лишь несколько букетов и всего три венка.

          Как сообщает Telegram-канал Антиклоп, хоронить «великого комбинатора» пришли 16 человек.

          Напомним, Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта на 63-ем году жизни.

          Ранее сообщалось, что основателя МММ могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за его телом не пришел ни один родственник.

          Сообщалось также, что Мавроди похоронят на деньги участников созданной им в 2011 году второй пирамиды.

          Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Сергей Мавроди был человеком, построившим и разрушившим самую известную финансовую пирамиду в российской истории.


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