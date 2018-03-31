Мавроди похоронили вызывающе скромно

Основателя финансовой пирамиды МММ похоронили в субботу на Троекуровском кладбище Москвы в присутствии всего нескольких человек.

Как сообщает Telegram-канал LIFE SHOT, после похорон на могиле Мавроди остались лишь несколько букетов и всего три венка.

Как сообщает Telegram-канал Антиклоп, хоронить «великого комбинатора» пришли 16 человек.

Напомним, Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта на 63-ем году жизни.

Ранее сообщалось, что основателя МММ могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за его телом не пришел ни один родственник.

Сообщалось также, что Мавроди похоронят на деньги участников созданной им в 2011 году второй пирамиды.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Сергей Мавроди был человеком, построившим и разрушившим самую известную финансовую пирамиду в российской истории.