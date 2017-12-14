За телом Мавроди в морг никто не пришел

Основателя МММ могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за его телом не пришел ни один родственник.

Четвертый день в московском морге лежит тело Сергея Мавроди, поскольку за ним так никто и не пришел, сообщает telegram-канал Mash.

Напомним, 26 марта он скончался от сердечного приступа в Боткинской больницы.

«Сейчас в морге устанавливают точную причину смерти. Если после окончания этой процедуры за ним так никто и не явится, конец будет бесславен: основателя МММ похоронят в общей могиле за счет бюджета», – отмечает источник.

Ранее стало известно, что родной брат Сергея Мавроди, Вячеслав, которому принадлежит право распоряжаться семейным захоронением на Хованском кладбище, запретил хоронить ближайшего родственника рядом с родителями, пишет «Московский комсомолец».

МММ Сергея Мавроди была крупнейшей финансовой пирамидой в России. Ее жертвами в начале 1990-х стали миллионы вкладчиков.

Мавроди был приговорен к четырем с половиной годам лишения свободы. В мае 2007 года он вышел на свободу.

В 2011 году Сергей Мавроди объявил о намерении создать новую финансовую пирамиду. При этом, по его заявлению, он формально не участвовал в работе «МММ-2011» и не получал непосредственно денежных средств.

В конце мая 2012 года очередная пирамида рухнула, однако Мавроди объявил, что вскоре будет создана новая пирамида под названием «МММ-2012».

В 2015 году бизнесмен запустил пирамиду «МММ» в ЮАР.