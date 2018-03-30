Похороны Мавроди оплатили вкладчики созданной им пирамиды

Основателя МММ Сергея Мавроди похоронят на деньги участников созданной им в 2011 году второй пирамиды, сообщил адвокат Александр Молохов.

«У него были очень плохие отношения с братом, поэтому тот отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище. Юридически организацию похорон взяла на себя его бывшая супруга, а оплатила группа участников второй пирамиды «МММ-2011», – цитирует Молохова РИА «Новости».

Адвокат отметил, что похороны скорее всего состоятся в субботу, 31 марта, но не стал указывать их место.

Ранее сообщалось, что основателя МММ могут похоронить в безымянной могиле за счет бюджета, поскольку за его телом не пришел ни один родственник. Сергей Мавроди умер в понедельник, 26 марта, на 63-м году жизни.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Сергей Мавроди был человеком, построившим и разрушившим самую известную финансовую пирамиду в российской истории.