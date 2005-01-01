США отвернулись от подконтрольного боевикам Идлиба

Американскую финансовую поддержку восстановления северо-западных районов Сирии, где находится Идлиб, решено прекратить, сообщают официальные лица США.

В течение нескольких недель после того, как глава американского государства Дональд Трамп велел пересмотреть все программы «оказания содействия» Сирии, проводилась оценки ситуации в регионе. В итоге было принято «межведомственное решение» о прекращении помощи, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Северо-запад Сирии, освобожденный от террористической организации «Исламское государство*», контролируется в основном правительственными силами, хотя здесь же расположен и подконтрольный боевикам оппозиции Идлиб, куда стекаются «беженцы», указывает телекомпания. В Идлиб перебрались примерно 3 млн человек.

Программы, которые теперь решено закрыть, были направлены на то, чтобы стабилизировать обстановку и помочь местным властям не допустить усиления экстремистов. Кроме того, поддерживались пресса, образование, правоохранительные силы.

Северо-западный регион стал первым в Сирии, от которого отворачивается, за исключением оказания гуманитарной помощи, администрация Трампа.

В Госдепе сообщили, что пересматриваются программы на 200 млн долларов – эти средства хотят перенаправить на помощь северо-восточным районам Сирии.