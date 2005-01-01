Эрдоган предложил направить миротворцев для защиты Палестины от Израиля

Для защиты народа Палестины от Израиля нужно направить миротворческие силы, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, молодые палестинцы «каждый день становятся жертвами террора Израиля». Условием для защиты народа Палестины «является отправка международных миротворческих сил», сказал турецкий лидер.

Он заявил, что международное сообщество и СБ ООН должны «выполнить юридические обязательства в отношении Палестины», передает ТАСС со ссылкой на Anadolu.

Напомним, в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли десятки палестинцев, тысячи получили ранения.

Организация исламского сотрудничества призвал к санкциям против тех, кто поддерживает «аннексию Иерусалима Израилем».