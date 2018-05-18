Иран призвал к санкциям против Израиля и США

Против Израиля и США следует ввести политические и торговые санкции, заявил президент Ирана Хасан Роухани на внеочередном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле.

Роухани, обращаясь к мусульманским государствам и странам, которые «придерживаются независимой политики», предложил «прервать экономические и торговые связи с сионистским режимом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Anadolu.

Кроме того, он считает, что необходимо провести заседание ГА ООН, на котором участники обсудят «незаконные решения США по Иерусалиму и преступления Израиля».

Организация исламского сотрудничества в итоговом заявлении также призвала «ввести экономические ограничения против стран, официальных лиц, парламентов, компаний и отдельных лиц, которые признают аннексию Иерусалима Израилем, а также последуют примеру администрации США перенести посольство в Иерусалим», передает ТАСС.

Напомним, в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа погибли десятки палестинцев, тысячи получили ранения.