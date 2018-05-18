Пранкер рассказал о розыгрыше журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост

Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) рассказал, как он и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского журналиста The Washington Examiner Тома Рогана, предложившего взорвать Крымский мост.

Кузнецов сообщил, что пранкеры решили «позвонить этому персонажу, чтобы узнать, в своем ли он уме». Звонок был сделан от лица главы МИД Украины Павла Климкина, разговор велся на английском языке и продолжался 14 минут.

«Забавный момент – он включил громкую связь на рабочем телефоне, и его коллеги собрались вокруг, веселились. Я так понимаю, он похвастался тем, что ему будет звонить министр», – приводит РИА «Новости» слова Кузнецова.

Пранкеры сперва связались с Роганом по электронной почте, притворившись помощником Климкина. Ответ пришел через 20 минут.

«Роган хотел встретиться лично с министром Климкиным и сказал, что очень бы хотел выпить с ним пива. Мы традиционно обещали ему особую награду президента (Украины Петра) Порошенко», – рассказал Кузнецов, отметив, что Климкин в соцсетях подчеркнул, что никогда не общался с Роганом.

Напомним, в пятницу стало известно содержание разговора пранкеров с Роганом. Перед этим Роган похвастался звонком «главы МИД Украины», но украинское ведомство разговор не подтвердило.

«Вчера меня разыграли русские», – признал журналист в своем Twitter.