Пранкеры разыграли журналиста, призвавшего взорвать Крымский мост

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли американского журналиста The Washington Examiner Тома Рогана, предложившего взорвать Крымский мост.

Пранкер, позвонивший Рогану, представился министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Разговор начался с благодарности от имени украинского президента Петра Порошенко за резонансную антироссийскую публикацию, передает РИА «Новости».

«Самое важное – это то, что вам удалось задеть чувства президента России и других представителей российских органов власти», – сказал «министр». Журналист ответил, что «если твои действия вызывают негодование в Кремле, значит, ты занимаешься правильным делом».

Роган выразил надежду, что Климкин посетит редакцию издания The Washington Examiner во время следующего визита в Вашингтон. Пранкеры заверили его, что встреча может пройти в ближайшее время.

От имени Климкины пранкеры заявили, что разберутся с заведенным на него уголовным делом в России. «Мы готовы предоставить вам самого известного адвоката, Марка Фейгина, у которого за спиной очень много успешных дел, а власти России боятся его как огня. Полагаю, эти дела могут стать успешными, и мы сможем рассказать о них миру, другим странам. Это ведь спектакль», – сказали они.

Роган согласился с такой точкой зрения. В беседе с «министром» журналист также выразил надежду на укрепление отношений между Украиной и США. «Надеюсь, что, когда вы в следующий раз будете в Вашингтоне, мы сможем выпить по пиву», – предложил он.

Автор The Washington Examiner согласился с заявлением пранкера о «моральном праве взорвать этот мост». «Министр» при этом заявил, что Украина и США «должны создать новую нацию, в которой не будет места российской агрессии, ужасной агрессии, в особенности не будет места для их культуры, песен, в частности, георгиевских лент».

«Да, да. Это нелепо. Чем они занимаются? Они стремятся запугать и украсть. И им нужно просто бросить вызов», – ответил Роган.

По словам журналиста, его отец ранее работал Госдепе. «С нетерпением жду возможности сообщить ему, что я говорил с вами», – отметил он.

Собеседники также попросили Рогана оказать «журналистскую поддержку» Украине в связи с арестом в Киеве главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

«Да, я сделаю. Как вам известно, он работал на Путина. Он пытался устроить войну на нашей территории, как это было в США, как Russia Today», – сказал журналист из США.

В конце разговора пранкеры попросили собеседника написать новую статью с разъяснениями, как лучше всего бомбить объекты в Крымы. Роган дал на это предварительное согласие.

«Как вы думаете, какой объект лучше всего бомбить в следующий раз?», – спросил «министр». «Думаю, вам, вероятно, это известно лучше меня, но, полагаю, их артиллерийские подразделения на юго-востоке», – ответил журналист.

После разговора Роган написал в соцсетях, что провел «замечательную беседу» с Климкиным. Министр в ответ заявил, что никогда не общался с журналистом. Только после этого Роган понял, что стал жертвой пранкеров.

«Вчера меня разыграли русские», – написал журналист в своем Twitter.

I got played by the Russians yesterday. https://t.co/eMAcnMVFlN — Tom Rogan (@TomRtweets) 18 мая 2018 г.

В день открытия моста через Керченский пролив Роган опубликовал в The Washington Examiner статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Позже Роган уточнил, как Украине следовало бы взорвать Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уже второе уголовное дело по этому инциденту.