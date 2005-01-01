СК завел второе дело после публикации призыва взорвать Крымский мост

Следственный комитет России возбудил второе уголовное дело по факту публикации в американском интернет-журнале The Washington Examiner статьи с призывом к Украине взорвать Крымский мост.

На этот раз дело заведено в отношении редактора Washington Examiner Уго Гурдона, который, по данным следствия, согласовал и разместил статью Тома Рогана, призывающую осуществить подрыв Крымского моста.

«В действиях Уго Гурдона усматривается пропаганда терроризма, то есть деятельность по распространению материалов и информации, направленных на формирование у лиц идеологии терроризма, представления о допустимости осуществления террористических актов (ст. 205.2 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте СК.

Напомним, американский журналист Том Роган опубликовал в The Washington Examiner статью с призывом к Украине «уничтожить Крымский мост». Позже Роган уточнил, как Украине следовало бы взорвать Крымский мост. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Рогана.

Между тем военные эксперты, опрошенные газетой ВЗГЛЯД, заявили, что разрушение Крымского моста военным ударом со стороны Украины практически невозможно. В Крыму заявили, что Washington Examiner занимается подстрекательством к военным конфликтам и должен нести ответственность за это.