Синоптики пообещали в Москве грозу до утра

Обрушившаяся на Москву в пятницу гроза продлится до утра субботы, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

«Грозы и дожди будут кратковременного характера, но будут идти практически всю ночь и часть завтрашнего дня. Эти грозовые очаги будут продолжаться», – цитирует Позднякову РИА «Новости».

Из-за ливгня и грозы в Москве наблюдаются затруднения в дорожном движении, к 18.00 в российской столице ожидается, согласно сервису Яндекс.Пробки, ожидаются девятибалльные пробки.

По данным сервиса, по состоянию на 15.20 пробки в столице составляют семь баллов.

Затруднения наблюдаются на Садовом кольце и ТТК, а также на улицах Остоженка, Моховая, Новый Арбат, Пречистенской набережной, Большом Каменном мосту, Кремлевской и Софийской набережной, на Кутузовском проспекте, Рождественском и Чистопрудном бульварах.

Днем в пятницу в Москве началась сильная гроза. Как сообщали синоптики, в столице может выпасть до 30% месячной нормы осадков. МЧС предупредило жителей столицы о грозе, дожде, граде и усилении ветра.



