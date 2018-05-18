Москвичей предупредили о приближающейся грозе с градом

ГУ МЧС по Москве предупреждает жителей столицы о грозе, дожде, граде и усилении ветра в городе в ближайшие часы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-три часа местами по территории города Москвы и Московской области с сохранением в вечерние и ночные часы 19 мая ожидается гроза, дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении на сайте управления.

В ведомстве призвали москвичей и гостей столицы быть осторожными и внимательными.