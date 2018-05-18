«Саратовские авиалинии» пригрозили закрытием аэропорта

«Саратовские авиалинии» допускают возможность закрытия единственного в регионе аэропорта в случае, если будет принято решение о закрытии авиакомпании, заявил первый заместитель гендиректора авиаперевозчика Михаил Герасименко.

«В случае закрытия компании <...> у предприятия не будет денежных средств для поддержания аэропорта, поэтому он будет закрыт», – передает ТАСС слова Герасименко.

Он отметил, что саратовский аэропорт принадлежит авиакомпании с момента ее основания, уже 86 лет. С 1994 года, когда произошла реорганизация авиаперевозчика в ОАО «Саратовские авиалинии», аэропорт стал принадлежать, соответственно, «Саратовским авиалиниям».

«Компания объединяет в себе аэропорт и авиаперевозчика, весь персонал аэропорта работает в «Саратовских авиалиниях», вся инфраструктура – автомобили, топливно-заправочный комплекс и т. д. – принадлежат авиаперевозчику», – пояснил он.

Тем временем зампредседателя правительства Саратовской области Александр Буренин заявил, что сотрудники «Саратовских авиалиний» не останутся без работы в случае принятия решения о закрытии компании.

«Самое главное – при любом раскладе сотрудники компании не останутся без работы. Это принципиальная позиция губернатора Валерия Васильевича Радаева», – сказал Буренин.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.

По требованию Росавиации компания «Саратовские авиалинии» объявила о возможном закрытии авиаперевозчика с 31 мая.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что закрытие компании «Саратовские авиалинии» является правильным решением.