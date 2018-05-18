Пушков высказался за закрытие «Саратовских авиалиний»

Закрытие компании «Саратовские авиалинии» является правильным решением, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Саратовские авиалинии прекращают работу 31 мая. Одной ненадежной микро- компанией, экономившей на подготовке пилотов и не способной обеспечить безопасность полетов, будет меньше. Поднимал вопрос об этом в «Постскриптуме». Правильное решение», – написал Пушков в Twitter.

Ранее стало известно, что авиакомпании «Саратовские авиалинии» запретили продавать билеты. Кроме того, по требованию Росавиации компания объявила о возможном закрытии 31 мая.

Напомним, 11 февраля пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Все находившиеся на борту погибли. Специалисты расшифровали разговоры экипажа самолета Ан-148 перед крушением. Причиной катастрофы стала ошибка второго пилота и обледенение датчиков скорости.