Пирумову и Колесникову предъявлены обвинения по делу о хищении в Эрмитаже

Экс-замминистру культуры Григорию Пирумову и главе ГК «Роспан» Никите Колесникову предъявлены обвинения в хищении средств при строительстве комплекса зданий Эрмитажа, сообщает СК.

Как сообщает ведомство в мессенджере «ТамТам», в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании им меры пресечения.

Накануне Пирумов и Колесников были задержаны по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей.