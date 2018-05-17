Опубликовано фото роскошных интерьеров дома фигуранта дела о хищениях в Эрмитаже

СК России опубликовал фотографии интерьера дома одного из фигурантов дела о хищениях в Эрмитаже – Никиты Колесникова.

На опубликованных в мессенджере «ТамТам» фотографиях продемонстрированы роскошная мебель, картины, бильярдная комната, а также ювелирные изделия и пачки наличных в рублях и валюте.

По информации РИА «Новости», фото опубликованы из дома руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова.

Ранее в СК сообщили, о задержании экс-замминистра культуры Григория Пирумова и главы ГК «Роспан» Никиты Колесникова по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий «Эрмитажа».