Купавшийся в нефти мэр ханты-мансийского города покончил с собой после совещания

Глава администрации Излучинска (Ханты-Мансийский автономный округ) Алексей Кудрик обнаружен мертвым в одном из гаражей в Нижневартовске, по предварительной версии, он совершил самоубийство.

Кудрика обнаружили мертвым в четверг днем в одном из гаражей гаражно-строительного кооператива «Железнодорожник» в Нижневартовске (20 км от Излучинска). По предварительной версии, чиновник совершил суицид, сообщает «Коммерсант».

Алексей Кудрик получил известность в марте 2017 года, когда в своем Instagram выложил фотографию, на которой лежал в ванной, заполненной темной жидкостью. В СМИ появились предположения, что он принимал ванну из нефти. Кудрик никак не комментировал кадр.

При этом коллеги сити-менеджера не верят в версию самоубийства, так как «никаких предпосылок» для этого не было.

Источник в правоохранительных органах заявил, что накануне Кудрик участвовал в совещании, «на котором получил большой нагоняй», сообщает «Знак».

Кудрик родился 22 мая 1971 года в Омске, с 2010 года занимал пост главы администрации Излучинска.