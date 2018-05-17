Российские гимнастки собрали все награды на этапе Гран-при в Израиле

Российские гимнастки поделили между собой все места на пьедестале почета в индивидуальном многоборье и выиграли в командном на этапе Гран-при по художественной гимнастике в израильском Холоне.

Золото завоевала Арина Аверина с результатом 76,700 балла, серебро в копилке Александры Солдатовой (75,750), бронза – у Екатерины Селезневой (72,050) передает RT

В командном многоборье сборная России в составе: Мария Толкачева, Анастасия Татарева, Мария Кравцова, Евгения Леванова, Анастасия Шишмакова и Анастасия Близнюк также была лучшей.

Вторыми стали украинки, третьими гимнастки Израиля.