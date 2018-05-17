Лидеры «евротройки» призвали Иран соблюдать условия ядерной сделки

Премьер Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон по итогам трехсторонней встречи в Софии подтвердили намерение соблюдать условия иранской ядерной сделки и призвали все стороны следовать этому примеру.

Лидеры «евротройки», отметив важность СВПД для общей безопасности, пообещали работать со всеми не вышедшими из соглашения сторонами.

«Лидеры подчеркнули, что Иран должен продолжать соблюдать собственные обязательства, закрепленные в соглашении», – передает РИА «Новости» текст заявления.

Ранее сообщалось, что саммит Европейского союза принял решение поддерживать сделку с Ираном и защищать европейские предприятия от действий Соединенных Штатов.