Самый сильный человек России едва не погиб на рынке

Многократного обладателя титула «Самый сильный человек России» Эльбруса Нигматуллина едва не задавили на рынке в Челябинске.

«Сегодня выехал за продуктами на рынок с семьей. И когда я стоял с сыном возле ларька, сзади послышались несколько громких автомобильных сигнала. Я обернулся и увидел, как подъезжает автомобиль с проезжей части на пешеходную, упирается мне в бедро, а из окна женщина-водитель кричит мне: «Убирайся с пути, забирай своего ребенка»... Честно говоря, опешил от происходящего, но затем понял, что помешал им припарковаться», – написал Нигматуллин об инциденте на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Эльбрус Нигматуллин является мастером спорта по пауэрлифтингу и армреслингу. Он многократный обладатель титула «Самый сильный человек России», двукратный чемпион СНГ и стран Балтии по стронгмену, а также серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену, четырехкратный участник и финалист турнира World's Strongest Man.

Также Нигматуллин – двукратный серебряный призер финала World Strongman Cup. Установил несколько рекордов, занесенных в книгу Рекордов Гиннеса.