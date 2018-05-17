Россия призвала не вмешиваться в выборы в Венесуэле

МИД России прокомментировал подготовку Венесуэлы к президентским выборам, которые пройдут 20 мая.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа, ситуация в Венесуэле «свидетельствует о высокой степени готовности страны к мирному завершению электорального процесса». При этом «тиражируются тезисы о нелегитимности избирательной кампании, звучат призывы к срыву процесса голосования».

МИД заявил, что такие «вбросы извне представляют собой неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства». Российское внешнеполитическое ведомство призвало «отказаться от этой деструктивной практики».

Напомним, Госдеп США заявлял, что намерен «помочь» Венесуэле, которая, по мнению Вашингтона, страдает от действий «диктатора».