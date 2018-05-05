Госдеп захотел «помочь» Венесуэле

Госдеп намерен «помочь» Венесуэле, которая, по мнению США, страдает от действий «диктатора», заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Он заявил, что США, «как правило, не говорят много о Латинской Америке», но в Венесуэле Вашингтон видит, «как разрушается прежде процветающая и демократическая нация».

«Мы должны решить это дипломатически», – приводит ТАСС слова Помпео.

Как заявил госсекретарь, в Венесуэле «диктатор наносит вред экономике и заставляет своих людей голодать».

США намерены привлечь к решению этой проблемы «сильный госдепартамент и USAID». Вашингтон, по словам Помпео, собирается «помочь миллионам венесуэльцев, скрывающимся от коррумпированного режима в результате этого полностью созданного руками человека кризиса»