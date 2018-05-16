Экс-заммэра Брянска приговорен к трем годам колонии

Бывший заместитель главы городской администрации Брянска Александр Зубов приговорен к трем годам колонии общего режима за взятку в 60 тыс. рублей, сообщает прокуратура региона.

Кроме того, он приговорен к штрафу в 600 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Зубова задержали в январе. Следствие установило, что он дважды получал взятки по 30 тыс. рублей от предпринимателя, которая работала в сфере рекламных услуг и не хотела, чтобы городские власти не демонтировали рекламные конструкции, размещенные с нарушением норм. Взятки передавались в служебном кабинете и на парковке продуктового гипермаркета.