Сирийская армия вернула контроль над 65 поселениями

Сирийские войска восстановили контроль над 65 поселениями, которые находятся на севере Хомса и юге Хамы.

Согласно заявлению командования сирийской армии, безопасность удалось восстановить в 65 поселениях и деревнях, передает РИА «Новости».

«Наши вооруженные силы при поддержке союзных сил завершили зачистку 1,2 тысячи квадратных километров территории севера провинции Хомс и юга провинции Хама. Мир и безопасность восстановлены в 65 поселениях и деревнях, которые были захвачены террористическими группировками и которые были выведены после того, как сдали все имеющееся тяжелое и среднее вооружение», – говорится на сайте сирийского национального агентства САНА.

Сирийская армия вынудила боевиков согласиться на передачу тяжелого и среднего вооружения, в числе которого были танки, минометы, бронетехника и артиллерийские установки. Также ей удалось добиться контроля над стратегически важным объектом – трассой Хама – Хомс. После проверки на заминированные участки и очищения от заградительных сооружений трассу откроют для гражданского транспорта.

При участии российского центра по примирению враждующих сторон правительство Сирии договорилось с боевиками о сдаче поселений Растан, Тальбиси и всех близлежащих деревень, которые являлись последними местами скопления вооруженных формирований на севере Хомса и Юге Хамы.

Напомним, что ранее боевики сдали город Дума – свой последний оплот в восточной Гуте. Некоторые из боевиков даже перешли на сторону сирийского правительства, воспользовавшись амнистией.