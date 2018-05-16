Правоохранительные органы пришли в редакцию портала Daily Storm

Представители правоохранительных органов пришли в редакцию портала Daily Storm, ведется беседа с руководством, сообщил гендиректор издания Дмитрий Скуратов.

«Пока ничего не известно. Пока проводится беседа», – передает его слова ТАСС.

Скуратов сообщил, что в редакцию пришли сотрудник главного следственного управления ГУ МВД по Москве.

Гендиректор портала заявил, что визит силовиков в редакцию связан с «публикациями издания», однако он не сообщил, с какими именно.

Перед этим главный редактор издания Анастасия Кашеварова заявила, что в редакции ведется обыск. В полиции информацию не комментируют.

На самом сайте портала сообщается, что следователи пришли в редакцию «Шторма» из-за статей о похоронном бизнесе – поводом стал иск о клевете со стороны ГБУ «Ритуал» к НКО «Верум». Опрошен следователями был Илья Юшков, автор нескольких статей о российском бизнесе похоронных услуг, а также руководитель раздела «Общество» и главный редактор.