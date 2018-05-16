Эксперт назвала «суперуказ» Путина манифестацией политической воли

Фактически именно в логике указа, а не «под конкретных людей», должна быть сформирована структура будущего правительства России, считает член Общественной палаты Екатерина Курбангалеева, комментируя задачи, поставленные перед кабмином в «суперуказе» Путина.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, директор АНО «Научно-исследовательский центр «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева в разговоре с «Ридусом» отметила, что ускоренное развитие отечественного производства будет осуществляться параллельно с не менее интенсивным улучшением социального самочувствия простых тружеников.

«Только один национальный проект из тех, что прописаны в указе, предполагает большие стройки. Все остальные национальные проекты как раз направлены на повышение качества жизни, создание комфортных условий для проживания и возможностей для самореализации. Об этом недвусмысленно сказано в первом же абзаце указа. Следовательно, на жизни рядовых граждан реализация новых национальных проектов должна сказаться исключительно позитивным образом. В контексте исполнения указа вопрос больше стоит в системном, последовательном и эффективном выполнении целей, задач и контроле достижения целевых показателей», – пояснила Курбангалеева.

Напомним, президент России Владимир Путин после инаугурации 7 мая подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В документе перечисляются национальные цели, достижение которых правительство должно обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации».

В беседе с «Регнум» Курбангалеева назвала «суперуказ» Путина манифестацией политической воли вкупе с определением доминант развития страны. «Фактически именно в логике указа, а не «под конкретных людей», должна быть сформирована структура будущего правительства России, распределен функционал между основными замами и министрами», – считает Курбангалеева.

Ей представляется, что «по каждому национальному проекту должны быть созданы рабочие группы под руководством того члена правительства, который будет нести персональную ответственность за результат».

«Все целевые показатели динамически распределить по шести годам и ввести правило безусловной ротации ответственных министров каждые два года в случае недостижимости этих промежуточных показателей. При этом было бы целесообразно включить в эти рабочие группы представителей субъектов РФ в зависимости от того, какие отрасли или направления в конкретном регионе представлены наиболее сильно», – отметила социолог.

По ее словам, финансовая сторона исполнения указа «должна быть чрезвычайно тщательно просчитана и заранее проговорена с субъектами РФ до октября 2018 года, их расходные обязательства и доходные полномочия сбалансированы».

«Необходимо не допустить повторения ситуации с исполнением майских указов 2012 года, когда бюджеты регионов трещали по швам, они залезали в долги, в результате Минфину пришлось расшивать нередко предбанкротные состояния через бюджетные кредиты и реструктуризацию долговых обязательств», – считает Екатерина Курбангалеева.