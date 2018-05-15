Глава представительства РИА «Новости Украина» вышел на связь

Руководитель представительства РИА «Новости Украина» россиянин Андрей Бородин, пропавший во вторник в ходе обысков в офисах агентства и у его сотрудников, и чьи документы опубликовал генпрокурор Украины Юрий Луценко, вышел на связь с редакцией и рассказал о следственных действиях в его доме.

«Только что закончился обыск, он длился 11 часов. У меня конфисковали все мобильные средства связи, компьютеры, планшеты и так далее», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что в начале следующей недели ему нужно явиться на допрос.

Ранее стало известно, что глава представительства РИА «Новости на Украине» Андрей Бородин не выходит на связь. В то же время фото его документов опубликовал в Facebook украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Во вторник в офисе РИА «Новости Украина» прошел обыск, который длился восемь часов. Силовики задержали журналиста РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского, которому предъявили обвинения в госизмене.