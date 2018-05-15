Глава Росавтодора полностью пробежал Крымский мост

Глава Росавтодора Роман Старовойт пробежал Крымский мост целиком после его приемки, это заняло у него менее двух часов.

«А я после 9 мая, после парада Победы, прилетел сюда и рано утром 10 мая не прошел, а пробежал мост за 1 час 44 минуты. Поэтому я ногами протопал и визуально осмотрел весь мост», – сказал Старовойт, передает ТАСС.

Он сообщил, что бегает марафоны с 1989 года. «Поэтому для меня это не расстояние, я по утрам 10-15 км пробегаю по набережной от «Москва-Сити» до «Лужников» и обратно», – рассказал глава Росавтодора.

Чиновник напомнил, что приемка моста заказчиком прошла накануне Дня Победы. Команда сотрудников, участвовавших в приемке, прошла по мосту пешком все 19 километров, что заняло у них около четырех часов.

Старовойт также поделился впечатлениями послецеремонии открытия первой очереди моста. «Такое ощущение, что или во сне находишься, или над ситуацией, потому что много сил и энергии было потрачено на реализацию этого проекта», – отметил он.

По его словам, дорожникам «предстоит бессонная ночь». «Мы будем в центре управления движением координировать работу всех служб, чтобы все это произошло точно в срок и безопасно для тех пользователей, которые захотят одними из первых проехать по этому мосту», – подчеркнул он.

Старовойт добавил, что автомобильные подходы к Крымскому мосту вводятся в эксплуатацию несколькими этапами. Первый этап включает в себя «основной ход движения, строительство развязок, но без съездов, поэтому и допуск грузовиков отложен до осени».

Чиновник напомнил, что подходы к мосту состоят из пяти развязок и 14 путепроводов. По его словам, некоторые работы по благоустройству, такие как возведение подстанции для обеспечение освещения трасс, а также возведение ряда рамных конструкций над дорожным полотном, будут завершены в рамках второго этапа к осени 2018 года. К этому же сроку заработает и автоматическая система управления движением на подъездах к Крымскому мосту, отметил Старовойт.

Он также выразил уверенность, что для тех, кто был задействован в возведении переправы, «это счастье и большая удача – иметь у себя в резюме отметку о том, что он принимал участие в строительстве моста».

Движение по Крымскому мосту для всех автомобилей откроется 16 мая в 5.30.

Ранее Путин открыл Крымский мост, проехав по нему за рулем КамАЗа. В Кремле отметили, что таким образом глава государства показал, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы.

После открытия автомобильной переправы через Керченский пролив Путин выразил надежду, что вторая и третья очереди Крымского моста сдадут в срок.